Espírito Santo encerra 2024 com saldo positivo de 35 mil empregos

O Espírito Santo encerrou 2024 com um total de 909,3 mil empregos formais ativos em dezembro, registrando uma variação de 4,01% em relação ao ano anterior, quando o estoque era de 874,3 mil. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 30 de janeiro, pelo ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), são do Novo Caged.

Como é típico em dezembro, o saldo de empregos no estado apresentou uma redução de 7.090 vagas, o que representa uma variação de -0,77%. No entanto, no acumulado do ano, o saldo foi positivo, com a criação de 35.056 novos postos de trabalho.

Ao longo do ano, entre os cinco grandes grupos da economia, o setor de Serviços foi que mais teve crescimento no Espírito Santo, com saldo de 18.440 empregos formais. Dentro do setor, a área de “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas” teve o melhor resultado. Foram 7.824 empregos com carteira assinada neste agrupamento.

O setor de Comércio também registrou saldo positivo em 2024, com 7.548 novos empregos com carteira assinada no setor de reparação de veículos automotores e motocicletas. Além disso, o comércio atacadista também contabilizou novas vagas, com destaque para alimentos e bebidas (+1,09 mil).

Já as “indústrias de transformação”, que transformam matérias-primas em bens de consumo para outras cadeias produtivas, obtiveram 6.163 novos empregos formais. Entre eles, destacam-se a fabricação de equipamentos de transporte (1,5 mil novos postos) e aparelhos e materiais elétricos (1,04 mil).

GÊNERO, IDADE E INSTRUÇÃO

No Espírito Santo, ao longo do ano, a maioria dos novos postos de trabalho foi ocupada por pessoas do sexo feminino (+19.276). Além disso, aqueles com ensino médio completo foram os mais beneficiados, com +25,3 mil vagas. Já os jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com o maior saldo de empregos, totalizando +22.891.

NACIONAL

No país, o saldo de empregos formais em 2024 (janeiro a dezembro) teve crescimento de 16,5% em relação ao registrado em 2023. De acordo com o Novo Caged, em 2024 foram gerados 1.693.673 postos de trabalho contra 1.454.124 no ano anterior. Dezembro fechou com redução de 535.547 de vagas — variação relativa de -1,12%. Desde janeiro de 2023, o país gerou 3,14 milhões de postos de trabalho. Isso elevou as pessoas trabalhando com carteira assinada para 47,21 milhões em dezembro. Isso representa uma variação de 3,7% em relação ao ano anterior, quando o estoque era de 45,51 milhões.

ACUMULADO

Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos, sendo os melhores resultados no setor de Serviços com geração de 929.002 postos (+4,20%) e Comércio, que gerou 336.110 postos (+3,28%). A Indústria gerou 306.889 postos no ano (+3,56%), puxada pela boa geração de empregos na indústria de transformação (+282.488). A Construção Civil gerou 110.921 novos postos de trabalho (+4,04%) ao longo do ano, enquanto a Agropecuária criou 10.808 postos (+0,61%).

ESTADOS

A Construção Civil criou 110.921 novos postos de trabalho (+4,04%) ao longo do ano, enquanto a Agropecuária gerou 10.808 postos (+0,61%). Em termos relativos, no mês de dezembro, as unidades da Federação com maior variação em relação ao estoque do mês anterior foram Amapá (+10,07%), Roraima (+8,14%); Amazonas (+7,11%) e Rio Grande do Norte (+6,83%).

Com informações de Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República