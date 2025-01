Esportes: edital do Programa Bolsa Atleta é aberto em Cachoeiro

O edital do Programa Bolsa Atleta 2025 foi lançado nesta terça-feira (28), em Cachoeiro. A cerimônia de lançamento acontecerá no Palácio Bernardino Monteiro, às 18h30.

O Programa Bolsa Atleta apoia financeiramente os estudantes-atletas de Cachoeiro que participam de competições esportivas. Assim, para obter o benefício, os candidatos devem cumprir os requisitos descritos no edital.

As inscrições estarão abertas a partir do próximo sábado (1º) e seguirão até o dia 3 de março. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Cachoeiro para preencher o formulário de inscrição.

Os benefícios do programa são destinados a estudantes que competem em eventos municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais. O Bolsa Atleta atende atletas, paratletas e atletas-guia amadores que representam o município.

Dessa maneira, os atletas recebem recursos para diversas necessidades, como alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica. Além disso, o benefício pode ser usado para a compra de medicamentos, suplementos alimentares, transporte para treinos e competições, aquisição de materiais esportivos e uniformes, pagamento de técnicos e mensalidades de academias de ginástica.

Palestra

Durante o evento de lançamento, haverá uma palestra especial com o atleta de kickboxing Edson Venturato.

Desde 2021, Venturato ocupa a primeira posição no ranking mundial da WAKO, a única organização de kickboxing reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Ele conquistou dois títulos Pan-americanos pela WAKO: um em 2022, no Brasil, e outro em 2024, no Chile. Além disso, venceu duas edições da World Cup da WAKO.