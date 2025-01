Vídeo | “Estamos em alerta”, diz Vagner após temporal atingir Guaçuí

No início da tarde desta terça-feira (7), o município de Guaçuí, no Caparaó, também foi castigado pelas fortes chuvas que atingem todo o Estado do Espírito Santo.

Diversas ruas e avenidas ficaram alagadas. A água da chuva também entrou em alguns comércios e residências. A BR 482, que liga Guaçuí ao município de Alegre, ficou bloqueada devido à queda de uma barreira na altura do distrito de Celina.

A Defesa Civil percorre o município realizando o levantamento dos danos causados pelo forte temporal na área urbana e rural.

Por meio de suas redes sociais, o prefeito Vagner Rodrigues salientou tranquilizando os moradores que todas as equipes da Prefeitura estão de plantão para prestar atendimento à população.

“Estamos em alerta devido às fortes chuvas que atingem nossa cidade e região. Todas as nossas equipes estão de plantão para eventuais ações emergenciais. Vamos manter a fé de que superaremos cada desafio que as águas dos rios e córregos voltarão à normalidade”, disse o prefeito.

