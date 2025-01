Estudar de graça na Multivix? Nossa Bolsa te leva lá; confira

A Faculdade Multivix, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, anuncia a abertura das inscrições para o programa Nossa Bolsa. O programa oferece 227 bolsas de estudo integrais para cursos presenciais em diversas áreas do conhecimento. As inscrições vão de 03 a 17 de janeiro de 2025. Clique aqui e já garanta sua inscrição.

O Nossa Bolsa é uma iniciativa que visa ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas particulares. Para concorrer, os candidatos devem ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

Cursos disponíveis por cidade:

Cachoeiro de Itapemirim:

Administração

Biomedicina

Direito

Enfermagem

Engenharia de Produção

Farmácia

Odontologia

Psicologia

Sistemas de Informação

Vitória:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Serra:

Administração

Biomedicina

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia Mecânica

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Vila Velha:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Farmácia

Psicologia

Cariacica:

Administração

Ciência Contábeis

Direito

Enfermagem

Farmácia

Pedagogia

Psicologia

São Mateus:

Administração

Biomedicina

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Nutrição

Psicologia

Nova Venécia:

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Como participar:

Inscrição: Acesse o site multivix.vc/nossabolsa e realize sua inscrição no período de 03 a 17 de janeiro de 2025. Pré-seleção: A lista de candidatos pré-selecionados será divulgada em 21 de janeiro de 2025. Comprovação de informações: Os pré-selecionados deverão comparecer à Multivix para comprovar as informações fornecidas na inscrição. As datas e procedimentos serão divulgados no site da instituição. Lista de espera: Haverá uma lista de espera para o preenchimento de vagas remanescentes.

Não perca essa oportunidade de garantir seu futuro profissional!

Para mais informações, acesse o site multivix.vc/nossabolsa ou entre em contato com a Multivix.