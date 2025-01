Estudo revela benefícios do sombreamento na cultura do conilon

Cultivar café conilon em sistema agroflorestal pode favorecer a produção de cafés especiais, além de tornar a cultura mais resiliente às mudanças climáticas. Essa é uma das conclusões de um estudo que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) realizou, por 25 anos, para avaliar a influência do sombreamento por seringueiras na produtividade e na qualidade sensorial de 31 clones da espécie Coffea canephora.

Conduzido na Fazenda Experimental do Incaper em Sooretama, município do norte do Espírito Santo, o experimento avaliou os clones sob três condições de sombreamento: pleno sol, sombra pela manhã e sombra à tarde. Os resultados mostraram que os clones cultivados com sombra à tarde apresentaram uma menor produtividade por planta, mas produziram grãos mais pesados e de melhor qualidade de bebida. As plantas mais produtivas, por sua vez, prosperaram nas demais condições.

