Fazenda da Santa Casa inicia colheita de até 25 toneladas de alimentos

O ano começou com bons resultados na Fazenda da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A produção de alimentos deve alcançar a marca de até 25 toneladas.

De acordo com o gestor da fazenda, Sérgio Mariano, serão colhidos abóboras, milho, quiabo e mandioca.

A produção total já é um reflexo do trator que a fazenda conquistou por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Hélder Salomão, repassada pela prefeitura municipal no final do ano passado.

“Apesar de ser verão, com muito calor e também muita chuva, graças a esse equipamento será possível fazer uma boa colheita”, explicou Mariano.

Segundo ele, esta época do ano, devido às condições climáticas, não é muito favorável à produção desses alimentos, mas, com o trator, foi possível fazer a aração no tempo correto e obter uma produção significativa.

“Os alimentos serão destinados às refeições de pacientes, funcionários e acompanhantes da Santa Casa, além da feirinha que acontece semanalmente no hospital.”