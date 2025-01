Filha de ex-deputada é achada morta em rua

A filha da ex-deputada federal Flordelis foi encontrada morta em uma rua no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22).

Gabriella dos Santos de Souza tinha 25 anos e era uma das filhas adotivas da ex-parlamentar. Segundo o portal Metrópoles, o corpo da jovem foi achado na Estrada do Pacheco, no bairro Pacheco, em São Gonçalo.

LEIA TAMBÉM: Jovem é esfaqueado no bairro Monte Belo em Cachoeiro

A causa da morte é apontada como uma parada cardiorrespiratória súbita.

A Polícia Civil investiga o caso, tendo como principal linha de investigação a tentativa de feminicídio. O companheiro da vítima é apontado como suspeito. Informações apontam que ele teria feito ameaças a ela por WhatsApp.

A ex-deputada e pastora Flordelis, que está presa desde 3 de agosto de 2021 pelo assassinato do marido, adotou Gabriella quando ela ainda era bebê.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui