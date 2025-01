Filme alegrense ganha prêmio de melhor filme em festival nos EUA

O nosso filme segue ultrapassando fronteiras, e dessa vez, em território norte-americano. NÃO VOLTE MAIS foi premiado como melhor filme do festival, entre curtas e longa-metragens, e claro que isso nos enche de orgulho.

Queremos agradecer a curadoria do Honor Film Festival, não só pela premiação que recebemos, mas também pela realização de um festival que abriu suas portas para filmes de todo mundo.

A lista completa dos premiados pode ser encontrada no site do festival: http://honorvetsfilmfest.blogspot.com

NÃO VOLTE MAIS segue sua trajetória por festivais no Brasil e no exterior, e já ganhamos muito com esse filme, muito mais do que prêmios.

Viva o cinema brasileiro!