Fim de semana com programação imperdível no Litoral Sul capixaba

Quem está procurando uma programação recheada de atrações não pode perder os atrativos desse fim de semana no Litoral Sul capixaba. Serão diversos shows gratuitos em Anchieta, Piúma e Kennedy; confira.

Shows no sábado (18)

Em Anchieta, na praia de Castelhanos, tem show musical gratuito com Thi, às 19h. Além da apresentação, haverá uma programação de verão para toda família, com direito a sorteio de bicicleta.

Já quem estiver em Piúma poderá curtir os shows de Barrozinho, às 20h30 e Grupo Pele Morena, 23h, na praça Dona Cármen.

Em Kennedy, quem comanda a apresentação musical o é Terra Samba, às 22h, na praia de Marobá.

Shows no domingo (19)

O grupo Samba MLK, às 19h, vai levar muita música boa para quem estiver curtindo o domingo, na praça Dona Carmen, em Piúma. Às 21h30, a banda MC6 continua no comando da festa.

Já na praia de Marobá, a programação começa cedo, às 16h, com o show do Seu Moço. Logo em seguida, a dupla, Beijo Apimentado promete levar muita curtição. Para finalizar a programação, o Terra Samba volta aos palcos, às 18h, com sucessos do samba e pagode.