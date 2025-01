Flamengo x São Paulo AO VIVO: veja onde assistir e escalações

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em partida válida pela FC Series. O duelo promete agitar os torcedores e marcar o início de um novo capítulo da pré-temporada de ambos os clubes. Confira todos os detalhes sobre onde assistir, escalações e informações da partida.

Onde Assistir Flamengo x São Paulo

A partida entre Flamengo e São Paulo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Band. Além disso, o ge.globo fará a cobertura em Tempo Real, com vídeos e atualizações ao longo do jogo. Para os assinantes, o confronto também estará disponível no Globoplay, através da transmissão do SporTV.

Acompanhar a partida ao vivo é fácil e pode ser feito pela TV ou plataformas digitais, garantindo que os torcedores não percam nenhum lance desse confronto de gigantes do futebol brasileiro.

Escalação do São Paulo

Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o São Paulo trará algumas novidades. Pela primeira vez, Oscar e Lucas Moura jogarão juntos, formando um ataque promissor ao lado de Ferreira e Calleri. Com isso, Luciano ficará como opção no banco de reservas.

Alguns jogadores, como Rafael, Arboleda, Ferraresi, e Sabino, retornaram ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, na segunda-feira. Já Luiz Gustavo desfalcará o elenco devido a uma fratura no pé, com previsão de recuperação de 40 dias.

Escalação do Flamengo

Do lado rubro-negro, o técnico Filipe Luís ainda mantém mistério sobre a escalação titular. Durante os treinos, o comandante mesclou os times, mas a expectativa é de que os principais jogadores iniciem a partida. A estratégia final deve ser definida apenas momentos antes do jogo, reforçando o clima de suspense.

O Flamengo chega com força máxima, visando um bom desempenho na FC Series para ganhar ritmo e fortalecer o entrosamento entre os atletas.

Arbitragem da Partida

A arbitragem ficará por conta de um time norte-americano:

Árbitro: Alexis da Silva (USA)

Assistente 1: Mike Nickerson (USA)

Assistente 2: Seun Yinka-Kehinde (USA)

Quarto árbitro: Muhammad Kaleia (USA)

A escolha da equipe local faz parte do contexto internacional da competição, que busca promover o futebol brasileiro em outros mercados.

Expectativas para o Confronto

A partida entre Flamengo e São Paulo promete ser um duelo equilibrado, com ambas as equipes testando formações e estratégias antes do início oficial da temporada. Além de preparar os jogadores, o jogo serve como vitrine para o futebol brasileiro nos Estados Unidos, atraindo olhares internacionais para os dois clubes.

Histórico de Confrontos

Flamengo e São Paulo possuem um histórico de rivalidade que sempre traz emoção aos torcedores. O confronto internacional adiciona um novo capítulo a essa história, agora em um cenário diferente, fora do Brasil.

FC Series: A Competição

A FC Series é uma competição amistosa que busca expandir a presença de grandes clubes no cenário internacional. Jogos como Flamengo x São Paulo reforçam a importância de torneios como esse, que contribuem para a globalização do futebol.

Expectativa

Com transmissão ao vivo e diversas formas de acompanhar o jogo, o confronto entre Flamengo e São Paulo na FC Series será imperdível. Não deixe de sintonizar nos canais SporTV ou Band, acessar o Globoplay ou acompanhar os lances em Tempo Real pelo ge.globo.

Prepare-se para um espetáculo de futebol entre dois gigantes que prometem trazer grandes emoções aos torcedores em Fort Lauderdale!