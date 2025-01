Força Tática prende suspeito de comercializar drogas em Muqui

Nesta terça-feira (7), durante o patrulhamento da equipe de Força Tática da 15° Cia Ind, os militares receberam informações de populares, sobre um intenso tráfico de drogas no munícipio de Muqui.

Assim, diante das informações, a equipe realizou o patrulhamento no município, quando visualizou um indivíduo realizando a venda de entorpecentes. No momento em que avistou os policiais, o suspeito tentou fugir, jogando uma quantidade de 73 pedras de substância análoga a crack para trás.

O suspeito foi conduzido, junto com os materiais encontrados, para a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

