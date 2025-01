Suspeitos são flagrados furtando restaurante em Cachoeiro

Na madrugada desta quarta-feira (8), por volta das 3h, uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) se deslocou para a Praça do Ciclista, na Avenida Monte Castelo, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, para atender uma ocorrência de furto.

Após a Central de Videomonitoramento visualizar indivíduos em atividade suspeita, retirando objetos por cima de um muro da praça, os guardas chegaram ao local, onde avistaram duas pessoas, um homem e uma mulher, retirando quatro cadeiras de madeira e uma mesa, também de madeira, possivelmente de um restaurante.

Os dois indivíduos foram abordados pelos guardas, sendo conduzidos junto com o material apreendido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Antes de ir para delegacia, o homem foi conduzido para Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), pois alegou ter problemas de pressão alta e não estar se sentindo bem naquele momento. Alguns objetos pessoais foram entregues junto aos apreendidos.

