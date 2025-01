Futebol dos Artistas agita Presidente Kennedy neste fim de semana

Neste sábado (25), a partir das 16h, o munícipio de Presidente Kennedy vai parar para assistir o Futebol dos Artistas, que promete agitar toda Praia de Marobá.

Leia também: Futebol de base: Copa Teens Nacional começa nesta semana, no ES

O evento contará com grandes nomes do cenário artístico nacional, como: Raphael Vianna, Daniel Rocha, Rafael Gualandie e Pedro Lamy. Sobretudo, em vídeo publicado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Presidente Kennedy, os atores convocaram a população para comparecer ao evento.

“Estou passando aqui pra fazer um convite muito especial para vocês. O Futebol dos Artistas, que será no dia 25 de janeiro, às 16h da tarde, na praia de Marobá. Eu aguardo todos vocês, para juntos, fazermos essa festa linda. A gente tem um encontro marcado, e eu espero vocês para a gente fazer uma linda festa”, disse o ator Pedro Lamy, convidando a população para o evento.

Vai ficar de fora? A Prefeitura de Presidente Kennedy convida toda população para este incrível e tradicional evento, que promete trazer momentos incríveis para o munícipio, com muita diversão, esporte e boas energias.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui