Futebol de base: Copa Teens Nacional começa nesta semana, no ES

Contando com equipes do Espírito Santo e Minas Gerais, a competição de categorias de base terá disputas nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15.

Um dos maiores reveladores de talentos do Brasil, o Espírito Santo, vai receber mais uma grandiosa competição de futebol de base a partir desta quinta-feira (23). A cidade de Marechal Floriano irá sediar a Copa Teens Nacional 2025, torneio que vai reunir equipes capixabas e de Minas Gerais.

A competição, que vai até domingo (26), é organizada pela empresa CM Eventos Esportivos. Cleiton Marcelino se mostrou empolgado em poder promover uma competição nacional no estado.

“A expectativa é a melhor possível tendo em vista a estrutura que a cidade de Marechal Floriano está ofertando à competição, como uma boa alimentação e campos de qualidade. As equipes que vão participar da competição contribuem muito tecnicamente para a revelação e formação dos atletas de alto nível aqui do Espírito Santo. São escolinhas referências em termos de trabalho de base. Temos também a participação de equipes de fora do estado, das cidades de Timóteo e Teófilo Otoni”, afirma.

As disputas serão nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15. Representam o Espírito Santo as seguintes equipes: América de Marechal, Grêmio Factory Players, Sport Linhares, Garotos da Colina, Santa Maria, Escolinha Zico 10, Craques do Futuro, América de Castelo e Solvive.

Do estado mineiro, três equipes vão participar do certame: Soccer Manager Jr, Desportivo Lisboa e Acesita. Observadores de vários times de renome nacional estarão em Marechal Floriano para garimpar futuros talentos.

“A competição tem tudo para ser muito boa, tanto no quesito de organização quanto no nível técnico. Estamos muito ansiosos e convidamos a todas as pessoas que puderem prestigiar os jogos e comparecer à cidade de Marechal Floriano neste fim de semana, entre os dias 23 e 26 deste mês. Teremos jogos pela manhã e pela tarde, então fica o convite para os torcedores, pais e simpatizantes, para poderem valorizar a nossa garotada e também fazer um turismo na cidade de Marechal Floriano”, finaliza Cleiton Marcelino.

Fórmula de disputa

As equipes foram divididas em quatro grupos de três times cada. Na 1ª fase, todos os grupos se enfrentam em três rodadas e os dois primeiros de cada grupo nas três categorias se classificam para as quartas de final. Os vencedores fazem as semifinais no sábado (25), com a grande decisão acontecendo no domingo (26), a partir das 9h.

Chaves da Copa Teens Nacional:

Grupo A (Centro de Marechal)

América de Marechal (ES)

Soccer Manager Jr (MG)

Grêmio Factory Players (ES)

Grupo B (Centro de Marechal)

Sport Linhares (ES)

Desportivo Lisboa (MG)

Garotos da Colina (ES)

Grupo C (Santa Maria)

Santa Maria (ES)

Acesita (MG)

Zico 10 (ES)

Grupo D (Araguaia)

Craques do Futuro (ES)

América de Castelo (ES)

Solvive (ES)

Jogos da 1ª rodada:

Chave A x Chave B

23/1 – 10h – América de Marechal x Sport Linhares (sub-15), no Estádio do América

23/1 – 15h – América de Marechal x Sport Linhares (sub-11 e sub-13), no Estádio do América

23/1 – 14h – Soccer Manager Jr x Desportivo Lisboa (sub-13 e sub-15), no campo do Apolo XIII

23/1 – 14h – Grêmio Factory Players x Garotos da Colina (sub-11, sub-13 e sub-15), no campo Capixabinha

Chave C x Chave D

23/01 – 14h – Santa Maria x Craques do Futuro (sub-11, sub-13 e sub-15), no campo do Santa Maria

23/01 – 14h – Acesita x América de Castelo (sub-11, sub-13 e sub-15), no campo do Araguaia

23/01 – 14h – Zico 10 x Solvive (sub-11, sub-13 e sub-15), no campo do Lourindo