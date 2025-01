‘Galo” deverá cantar na Câmara de Cachoeiro

Após a advogada, empresária e vereadora eleita no pleito de 2024, Renata Fiorio (PP) se licenciar e ser nomeada, nesta quarta-feira (8), como secretária municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, pelo prefeito Theodorico Ferraço (PP), José Luiz Calegario (PP), popularmente conhecido como “Galo”, irá assumir a vaga no Legislativo Municipal.

Galo, que é suplente parlamentar, obteve 460 votos, é casado, pai de três filhos, possui 66 anos e reside no bairro Aeroporto. Comerciante há mais de 38 anos, o futuro vereador também é produtor rural em Pacotuba. Em 2016, foi candidato a vereador, onde teve 736 votos. Em 2020, não participou das eleições para apoiar Juninho Correia, o qual foi o vereador mais votado.

Como eleitor, Galo sempre apoiou o vereador Amaral, reconhecendo sua dedicação e trabalho árduo. “Aprendi com meus pais a ser “ferracista”, admirando o caráter e o compromisso de Ferraço como prefeito. Decidi aceitar a candidatura a vereador quando Ferraço confirmou sua candidatura a prefeito, determinado a contribuir para uma nova história de trabalho e desenvolvimento em Cachoeiro de Itapemirim”, disse Galo.

Atuar em todas as áreas

O suplente que deverá ser empossado ainda esta semana na Casa de Leis, Galo, possui expectativas positivas para seu mandato.

“Minha expectativa é muito positiva, pois acredito que temos um prefeito que realmente pensa no melhor para nossa cidade e nosso povo. Pretendo atuar em todas as áreas, pois o vereador é representante tanto da cidade quanto do interior. Vou sempre ouvir atentamente as reivindicações das comunidades, buscando soluções que atendam às necessidades de todos. Quero trabalhar pela melhoria da infraestrutura, educação e saúde pública, assegurando que cada cidadão se sinta ouvido e valorizado’, pontou o progressista.

Unidos por Cachoeiro

Comprometido em contribuir para um futuro melhor para Cachoeiro de Itapemirim, com transparência e participação ativa dos cidadãos, Galo afirma que unidos é possível mudar Cachoeiro para melhor. “Juntos, podemos construir uma cidade mais próspera e acolhedora para todos”, disse.