Gasolina e diesel mais caros a partir deste sábado (1º)

A partir deste sábado (1º), os combustíveis à base de petróleo vão encarecer, impulsionados pelo aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O reajuste do tributo sobre gasolina e diesel será aplicado em todos os estados do país e ocorre em um momento em que investidores da Petrobras pressionam por reajustes, já que os preços das refinarias permanecem congelados há meses.

Para a gasolina, o ICMS terá um acréscimo de R$ 0,0979, elevando o valor de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro – um aumento de 7,14%. No caso do diesel, o imposto subirá 5,31%, ou R$ 0,0565, passando de R$ 1,0635 para R$ 1,12 por litro.

Além do ICMS, outros fatores continuam pressionando os preços dos combustíveis. O preço do barril de petróleo, apesar de registrar leves quedas nos últimos dias, subiu até 20% entre dezembro e meados de janeiro. Somado a isso, a desvalorização do real frente ao dólar também contribui para o aumento nos custos.

Com informações de O Globo