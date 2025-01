Globo de Ouro: prefeito de Guaçuí homenageia Fernanda Torres

Em um dia marcado por homenagens à atriz brasileira Fernanda Torres, ganhadora do “Globo de Ouro” como melhor atriz, em uma linda festa na noite deste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos, diversas autoridades políticas parabenizam a atriz, filha do saudoso Fernando Torres, nascido no município de Guaçuí, no Caparaó.

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), fez uma bela homenagem à atriz global que protagonizou o filme “Ainda Estou Aqui”, que lhe deu a premiação de melhor atriz na 82ª edição da renomada premiação.

Leia Também: Globo de Ouro: políticos do ES destacam vitória de filha de guaçuiense

“Orgulho do Brasil e de Guaçuí. Hoje, o coração de Guaçuí bate mais forte, assim como o de todos os brasileiros, ao celebrarmos uma conquista histórica de Fernanda Torres, que acaba de receber o cobiçado “Globo de Ouro”. Este feito enche de orgulho não só a nossa nação, mas especialmente todos os guaçuienses, que têm o privilégio de compartilhar esse momento com uma artista que traz em suas veias o talento herdado de um ilustre filho da nossa terra, Fernando Torres”, disse o prefeito.

Filha de um dos maiores nomes da dramaturgia nacional, Fernanda não apenas honrou o legado do pai, mas foi além, tornando-se um ícone da arte, da cultura e da representação brasileira no mundo. Sua trajetória é marcada por excelência, dedicação e uma paixão inigualável pelo ofício de atuar. “Ao receber esse prestigiado prêmio, Fernanda nos mostra que o talento, quando aliado ao esforço e ao amor pela arte, não conhece fronteiras”.

Fernando Torres, filho de Guaçuí

Vagner ainda detalha que “para Guaçuí, esta conquista tem um sabor ainda mais especial. Fernando Torres, filho desta terra querida, plantou as sementes de um legado artístico que agora floresce de forma grandiosa nas mãos de sua filha. Fernanda leva consigo não só o brilho de sua carreira, mas também o amor e a força de suas raízes guaçuienses, que hoje se somam ao orgulho de todo o Brasil”, destacou.

“Parabéns, Fernanda Torres! Você é a prova viva de que os sonhos podem alcançar as estrelas e de que o talento brasileiro, iluminado pela força da nossa cultura, tem o poder de conquistar o mundo. Que este “Globo de Ouro” seja apenas mais uma das muitas conquistas que ainda virão. Você é um verdadeiro orgulho para Guaçuí, para o Espírito Santo e para o nosso país”, pontou o prefeito.