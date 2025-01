“Gratidão ao povo de Apiacá”, diz Márcio Keres ao tomar posse

Em uma cerimônia marcada pela emoção, o prefeito eleito em Apiacá, com 53,18% dos votos, Márcio Keres (PSB), tomou posse ao lado de seu vice-prefeito Ricardo Figueiredo e dos nove vereadores do município.

O evento, que ocorreu na tarde de quarta-feira, dia 1º de janeiro, na praça Alice de Souza, ao lado da Prefeitura, foi tomado pelos eleitores, familiares e amigos dos eleitos.

Visivelmente emocionado, Márcio Keres discursou para o público presente e agradeceu o voto de confiança de cada um.

“Emoção define o dia de hoje, um marco que ficará para sempre em minha vida. Minha gratidão ao povo de Apiacá por nos escolher. Comprometo-me a dar o meu melhor, conduzindo um governo do povo e para todos, uma administração construída por muitas mãos”, disse o prefeito.

Na cerimônia, também foi realizada a votação para a escolha da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município para o biênio 2025/2025. O vereador Fabiano Basílio Zanardi foi eleito presidente da Casa, vice-presidente eleita, Rubia Rezende de Figueiredo, e primeira secretária, Vilmar Araújo de Oliveira.

