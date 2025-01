Jerônimo Monteiro: prefeito inicia mandato com café com servidores

O primeiro dia de trabalho na sede da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro foi marcado por um momento de fé e partilha com o prefeito, vice-prefeito, secretariado e servidores que compõem a gestão 2025/2028.

Em uma breve fala o prefeito Zé Valério enfatizou a importância dos servidores para o município e convidou a equipe para participar, com dedicação e responsabilidade, na construção de uma nova gestão com prosperidade para todos os moradores de Jerônimo Monteiro.

Começando com fé e gratidão! Hoje pela manhã, eu e Genaldo recebemos nossos servidores com um café da manhã para iniciarmos este novo ciclo com união e esperança. Tivemos a alegria de contar com líderes religiosos, abençoando nosso trabalho e nosso ano com as bênçãos de Deus. Que 2025 seja um ano de muita fé e conquistas para Jerônimo Monteiro!

Zé valério