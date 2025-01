Guaçuí sedia primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai realizar a 1° Conferência Municipal do Meio Ambiente.

O evento vai acontecer no dia 12 de fevereiro. A conferência terá como tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”. A ação será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Guaçuí, às 8h30. Os interessados devem se inscrever pelo site da Prefeitura Municipal de Guaçuí.

Na programação haverá quatro palestrantes que vão abordar sobre cinco eixos:

