Guaçuí: gestão municipal debate captação de recursos

O prefeito Vagner Rodrigues (PP) e seu vice, Dr. Paulo César (Agir), receberam, na manhã desta terça-feira (28), o assessor especial da Casa Civil e ex-deputado estadual Júlio da FETAES, além de Valter Siqueira, especialista em captação de recursos.

O objetivo do encontro foi discutir a execução do projeto para a instalação do sistema de iluminação do campo de futebol do bairro Manoel Monteiro Torres. Além disso, foi debatido o programa de habitação rural para o município.

A gestão municipal está buscando parcerias para a captação de recursos e o desenvolvimento de projetos de qualidade para o município.