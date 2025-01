Guaçuí: ‘Terra arrasada’, diz Vagner ao fazer balanço da Prefeitura

Quase uma semana após tomar posse como prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), e seu vice, Dr. Paulo César (Agir), juntamente com sua equipe de secretários, realizaram na tarde desta segunda-feira (6), uma coletiva para expor para a população o real cenário em que se encontra a Prefeitura.

Segundo comunicado, desde o dia 2 de janeiro, a equipe de governo está trabalhando incansavelmente para levantar todas as informações financeiras e administrativas necessárias, porém, infelizmente, a falta de cooperação da gestão anterior durante o processo de transição dificultou esse trabalho, chegando ao ponto da nova gestão ter que recorrer ao Poder Judiciário para obter informações básicas e essenciais.

“Com os primeiros levantamentos e com as informações que foram repassadas pela gestão anterior, no último dia do governo, e após a decisão judicial, podemos afirmar com preocupação que a situação financeira do município é extremamente delicada”, disse Paulo César.

R$ 6,8 milhões em restos a pagar

O prefeito Vagner Rodrigues afirmou que o resto a pagar ultrapassa as cifras dos R$ 6,8 milhões. “Encontramos um montante de resto a pagar, processados e não processados, que somam R$ 6,8 milhões. Valor este que pode ser ainda superior depois que concluímos a auditoria interna”.

Os novos gestores ainda informaram que a folha de pagamento dos servidores da saúde, referente ao mês de dezembro, está completamente em aberto, totalizando um débito e, juntamente com o débito dos fornecedores, perfazem o montante de mais de R$ 1 milhão.

A equipe de governo ainda ressaltou que, nas demais secretarias, apenas o valor líquido da folha de pagamento foi quitado. Além disso, foi identificada uma quantidade de veículos quebrados. Atraso do pagamento aos fornecedores de combustível, atraso com os laboratórios que prestem serviço de exames para a saúde, dívida com o regime próprio de previdência, antigo FAPS, débitos com o INSS, dívida com os consórcios de saúde e uma série de outras pendências financeiras que exigem atenção imediata. Diante deste cenário, Dr. Paulo César afirmou que a “palavra de ordem neste momento é responsabilidade”.

Sem certidões

O prefeito eleito disse que estará agindo com prudência diante do cenário encontrado. “O município hoje se encontra no CAUC, impedido de receber recursos estaduais e federais. Determinamos a publicação de um decreto de contenção de despesas. Este decreto visa otimizar nossos gastos e criar as condições necessárias para honrar os compromissos herdados e garantir os serviços essenciais à nossa população”.

“Nosso primeiro compromisso será priorizar o pagamento dos salários atrasados dos servidores municipais, especialmente os da área da saúde. Esperamos, o mais breve possível, apresentar uma solução concreta para esta situação”, pontou o vice-prefeito.

Parceria com a Câmara

Os gestores agradeceram aos vereadores representados pelo ex-presidente Valmir Santiago e pelo atual presidente Carlos Lomeu, que demonstraram grande responsabilidade ao economizar e devolver aos cofres públicos municipais o valor de R$ 900 mil, recurso este que será utilizado com absoluta prioridade e transparência pela atual gestão.

“A situação é difícil, mas queremos deixar claro que não faltará esforço, dedicação e compromisso da nossa equipe para colocar, construir de volta os trilhos do desenvolvimento. Contamos com o apoio e com a compreensão de toda a população”, ressaltou Dr. Paulo César.

“Juntos, vamos superar este desafio e construir uma cidade mais justa, transparente, eficiente para todos”, finalizou Vagner Rodrigues.