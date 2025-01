Gusttavo Lima presidente do Brasil; confira detalhes

A Gusttavo Lima presidente do Brasil? A informação que tomou conta do noticiário nacional nesta quinta-feira (2) pegou fãs e, até mesmo, políticos de surpresa.

O cantor revelou a pretensão em primeira mão ao portal Metrópoles. De acordo com a publicação, ele apontou uma possível candidatura à Presidência da República em 2026.

Na entrevista à coluna Grande Angular, ele destacou que é empreendedor e sabe fazer a roda girar. Também acenou para o setor do agronegócio, apontando o desejo de acabar com a burocratização e impostos. O artista ainda não é filiado a nenhum partido político.

Ao veículo, o cantor ainda revelou que o projeto Gusttavo Lima presidente do Brasil está sendo costurado, uma vez que conversas com grupos políticos já foram iniciadas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui