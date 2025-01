Helicóptero caiu em Penha: veja detalhes sobre o grave acidente

Na tarde deste sábado (4), um helicóptero caiu em Penha, no Norte de Santa Catarina, às margens da SC-414, próximo ao Parque Beto Carrero. A queda ocorreu por volta das 14h30, enquanto a aeronave tentava levantar voo para um passeio panorâmico com turistas. Segundo informações dos bombeiros, a aeronave despencou de uma altura de cerca de 4 metros, causando destruição significativa por causa do impacto.

Cinco Ocupantes, Dois Feridos

O helicóptero transportou cinco pessoas, sendo quatro membros da mesma família e o piloto. Apesar da gravidade do acidente, apenas duas pessoas ficaram feridas. Elas foram para hospitais da região para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Helicóptero fabricado em 1980

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave acidentada foi fabricada em 1980 pela Bell Helicopter. Além disso, o modelo possui motor turboeixo e autorização para operar no serviço de táxi aéreo. No entanto, ainda não há informações sobre possíveis falhas técnicas que possam ter causado o acidente. Por isso, as autoridades estão investigando o caso para esclarecer os fatos.

Destruição Visível no Local

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o helicóptero bastante destruído após a queda. Partes da aeronave ficaram retorcidas e espalhadas no local do acidente, evidenciando a força do impacto. A área foi isolada para perícia, e as investigações devem indicar as causas do ocorrido nos próximos dias.

Autoridades Investigam as Causas

O helicóptero que caiu em Penha mobilizou equipes de resgate e técnicos especializados. O caso deverá ser investigado pela ANAC, que deverá divulgar um laudo técnico detalhado sobre o acidente.