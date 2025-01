Herói! Piloto cuidou de criança a noite toda após queda de helicóptero

Sobreviventes da queda de helicóptero na noite desta quinta-feira (16) em Caieiras, região metropolitana de São Paulo, o piloto Edenilson de Oliveira Costa e Betina Feldman, de 11 anos, passaram a noite na mata até serem localizados.

A ocorrência foi registrada ainda na quinta, mas a aeronave foi encontrada somente na manhã desta sexta-feira, 17. Betina completa 12 anos neste sábado (18).

Sobre os pais da criança, que também estavam na aeronave, André Feldman era um empresário conhecido na cidade de Americana, no interior do Estado. Ele e esposa, Juliana Elisa Maria Feldman, morreram no acidente.

“O Comando de Aviação da Polícia Militar fez o resgate das duas vítimas. “Por volta das 6h30 a equipe do Águia conseguiu localizar com vida o piloto e uma menina de 11 anos”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de SP.

Posteriormente, o casal foi encontrado sem vida próximo aos destroços do helicóptero. As equipes continuam no local.

De acordo com a corporação, o piloto e a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas. Por meio de imagens, é possível ver o momento em que o piloto recebe o primeiro atendimento.

De acordo com informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, obtidas por meio do Corpo de Bombeiros, o helicóptero caiu no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto. A localização do acidente foi possível por meio do sinal de celular de uma das vítimas.

Ao sobrevoar a região, o Helicóptero Águia da PM avistou uma pessoa tentando sair da área de mata. Era o piloto. O mesmo informou que havia passado a noite toda na mata com a menina, em uma área bastante úmida. Ao ser socorrido, pediu água. O local é de difícil acesso.

A aeronave decolou do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, e tinha como destino o município de Americana, na região de Campinas, no interior do Estado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma aeronave H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3º/8º GAV – Esquadrão Puma), participou da missão de resgate na ocorrência envolvendo o helicóptero de matrícula PR-WVT, em Caieiras. Estão sendo levantadas informações que possam ajudar na investigação.

Estadão Conteudo