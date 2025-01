HMPV: surto de novo vírus causa temor e apreensão na China

O vírus HMPV (Metapneumovírus Humano) tem chamado atenção após um surto na China, causando preocupação nas autoridades de saúde pública.

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram hospitais supostamente lotados na China. A imprensa internacional relembra a pandemia de Covid-19, que teve início há cerca de cinco anos.

O que se sabe sobre a doença

O HMPV é um patógeno respiratório que afeta pessoas de todas as idades, sendo mais perigoso para crianças pequenas, idosos e indivíduos com imunidade comprometida. Abaixo, explicamos os principais sinais e sintomas, formas de transmissão, tratamento e prevenção do HMPV.

Quais são os sinais e sintomas do HMPV?

Os sintomas do HMPV são semelhantes aos de outras infecções respiratórias, como gripe e resfriado. Os sinais mais comuns incluem febre, tosse, congestão nasal, coriza e dificuldade para respirar. Em casos graves, especialmente em populações vulneráveis, pode levar a pneumonia e bronquiolite. É fundamental procurar ajuda médica se os sintomas se agravarem ou persistirem por mais de uma semana.

Como o HMPV se espalha?

O HMPV se propaga principalmente por meio de gotículas respiratórias liberadas ao tossir, espirrar ou falar. Além disso, o contato com superfícies contaminadas e depois com o rosto (olhos, nariz ou boca) também pode transmitir o vírus. Locais com grande aglomeração, como escolas, transportes públicos e hospitais, apresentam maior risco de disseminação do HMPV.

Como o HMPV é tratado?

Não existe um tratamento antiviral específico para o HMPV. O manejo da infecção é baseado no alívio dos sintomas, incluindo hidratação, repouso e uso de medicamentos para febre e dor. Em casos mais graves, hospitalização pode ser necessária para suporte respiratório, como oxigênio ou ventilação mecânica. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações.

O HMPV pode ser prevenido?

Sim, medidas preventivas podem, de fato, reduzir significativamente o risco de infecção pelo HMPV. Por exemplo, higienizar as mãos regularmente, evitar contato próximo com pessoas doentes e desinfetar superfícies frequentemente tocadas são ações altamente eficazes. Além disso, é importante cobrir a boca ao tossir ou espirrar e utilizar máscaras em locais com alta transmissão. Por fim, manter o sistema imunológico saudável, por meio de uma dieta balanceada e vacinação contra outras doenças respiratórias, também pode contribuir para uma proteção indireta.

Portanto, o surto de HMPV na China reforça a importância de estar sempre atento aos sintomas e de adotar medidas preventivas. Assim, para reduzir a disseminação desse vírus respiratório, é essencial que a população siga rigorosamente as orientações de saúde pública e procure atendimento médico imediatamente em caso de suspeita.

