Homem com mandado em aberto é preso em município do Caparaó

Na tarde desta segunda-feira (13), policiais militares receberam a informação que um indivíduo estaria com mandado de prisão em aberto, em Ibitirama.

Leia também: Homem destrói veículo de vítima com facão em Ibitirama

Assim, os policiais realizaram rondas pelo distrito de Santa Marta, quando avistaram o indivíduo. Os militares abordaram o homem e encontraram com ele uma bucha grande e outra pequena, que o abordado identificou como maconha. As duas buchas pesavam aproximadamente 6 gramas.

O homem foi conduzido e entregue na delegacia de plantão em Alegre, pelo motivo do mandado de prisão em aberto.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui