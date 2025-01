Homem denuncia disparos de arma de fogo e acaba sendo detido em Irupi

Neste domingo (12), por volta das 12h, a Polícia Militar (PM) foi acionada, para atender um ocorrência sobre disparos de arma de fogo em Santa Cruz, Irupi.

Chegando ao local, a vítima relatou aos militares que um homem, de 46 anos, teria parado seu carro, um VW Virtus de cor branca, em frente a seu trator, efetuando disparos de arma de fogo próximo a máquina. Assim, a vítima se sentiu ameaçada e contatou os policiais.

Após isso, os policiais militares conseguiram abordar o indivíduo, que não carregava nada de ilícito, porém, o mesmo informou aos militares que possuía uma pistola Taurus 9mm em sua casa. Chegando a residência, os policiais apreenderam a referida pistola.

Sobretudo, no local onde foram efetuados os disparos, a vítima entregou aos policiais sete capsulas deflagradas e uma intacta de calibre .22. O que segundo a PM, indica que o indivíduo poderia possuir outra arma de fogo, que não foi localizada pelos militares.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos pela Polícia Militar (PM), um por efetuar os disparos e o outro por estar em posse de uma munição calibre .22.

