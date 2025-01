Susto! Caminhão fica pendurado em ponte no interior do Caparaó

Um caminhão que iria realizar entregas no município de Iúna, no Caparaó, na amanhã desta segunda-feira (13), ficou pendurado em uma ponte de madeira usada como desvio há mais de seis anos, nas proximidades da rodovia ES-185, que foi parcialmente interditada na sexta-feira (10).

Segundo informações, o caminhoneiro precisava realizar a entrega de mercadoria na sede da cidade, porém, devido à interdição parcial da rodovia, o mesmo decidiu pegar um atalho em uma via lateral. Ao passar na ponte, a traseira do caminhão ficou dependurada. O condutor não ficou ferido.

A ponte de madeira, usada para tráfego de veículos dos moradores da região, foi construída há mais de seis anos, após a queda de uma ponte de concreto na localidade.

A reportagem entrou em contato com o DER-ES para saber se há uma previsão de recuperação da ponte de concreto, porém, até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

O coordenador da Defesa Civil de Iúna, Manoel Gomes, disse que a Prefeitura já está em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), visando recuperar a ponte de concreto.