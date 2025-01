Homem é detido furtando fios de cobre em praça de Cachoeiro

Na noite desta segunda-feira (13), por volta das 23h, um homem que supostamente estaria furtando fios de cobre na Praça Jerônimo Monteiro, ao lado do Palácio Bernadino Monteiro, foi detido por uma guarnição da GCM.

Segundo relatos da Guarda Civil Municipal (GCM), todas as movimentações do suspeito foram monitoradas pela Central de Vídeo Monitoramento da Prefeitura de Cachoeiro.

No local, a guarnição identificou um homem com duas sacolas de cor escura com fio aparentando ser cobre. O acusado foi detido e encaminhado para o DPJ, ficando à disposição da autoridade policial.