Homem é detido por populares após furtar bicicleta em Mimoso do Sul

Nesta quinta-feira (30), por volta das 12h30, policiais militares foram acionados por populares, por conta de um indivíduo, que teria furtado um bicicleta, em frente a loja Arte Moveis, na rua Presidente Vargas, no Centro de Mimoso do Sul.

A bicicleta logo foi recuperada pelo dono da loja, e também, o dono da bicicleta. Contudo, ao chegar no local, os policias encontraram o autor do furto exaltado, ameaçando os dois homens que o seguraram, até a chegada dos policiais.

Leia também: PM vai realizar operações de segurança em quatro cidades do Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava dizendo coisas como: “Sou ‘ex-cadeeiro’, puxei cadeia por homicídio, não tenho medo de um bosta igual você. Amanhã eu já estou solto, isso para mim não é nada. Não tenho medo de cadeia, amanhã estou solto e vocês vão ver”.

A vítima relatou que sempre deixava a bicicleta encostada em um corrimão, na calçada da loja, pois ele trabalha no interior do estabelecimento. O homem relatou que entrou para trabalhar, quando percebeu a aproximação de três indivíduos, dois de bermuda preta e sem camisa, com uma bicicleta. O outro homem estava de camisa e bermuda colorida, sendo este, o que teria furtado o veículo.

Contudo, o furto foi visto pela vítima, que correu e junto com o dono da loja, conseguiram impedir a fuga do suspeito, segurando o homem até a chegada da guarnição. A vítima também relatou que durante o ocorrido, o suspeito danificou o assento de sua bicicleta.

Diante dos fatos, os policiais conduziram as partes para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para esclarecimentos dos fatos.