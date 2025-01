PM vai realizar operações de segurança em quatro cidades do Sul do ES

Nesta quinta-feira (30), a 15ª Companhia Independente de Polícia Militar realizará diversas ações operacionais no Sul do Espírito Santo, nas cidades de Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua e Apiacá.

A operação visa intensificar o enfrentamento contra a criminalidade, e também, reforçar a segurança da região. As atividades incluirão: patrulhamentos, operações de trânsito, apreensões de entorpecentes e recuperação de veículos com restrição de furto/roubo.

Essas atividades fazem parte da Operação Verão, que visa garantir a tranquilidade e segurança da população local e dos turistas, que visitam a região nesta época do ano. A operação contará com vários policiais militares das Seções Administrativas.

Sobretudo, a Operação Ostensividade é uma ação rotineira, que faz parte do planejamento semanal da Polícia Militar, visando reforçar o policiamento em todo o território capixaba.