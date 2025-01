Homem é espancando dentro de sua própria casa em Ibatiba; entenda

Na noite deste domingo (19), por volta das 22h, uma guarnição da Polícia Militar (PM) prosseguiu até uma residência na rua Manoel Luiz Trindade, no Centro, em Ibatiba, após uma mãe contatar os policiais, por conta de seu filho ter sido agredido.

Chegando ao local, os policiais se depararam com a vítima, que estava visivelmente espancada. Segundo informações colhidas pela PM, a vítima estava em casa com sua esposa e filho, quando um carro preto e duas motos chegaram, transportando seis indivíduos, que arrombaram o portão e adentraram a residência da vítima.

Durante a situação, o homem tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi alcançado e espancado pelos indivíduos. A vítima relatou que fugiu para a rua, chegando a entrar na casa de vizinhos, afim de se salvar. Após isso, os indivíduos fugiram do local.

O homem que sofreu as agressões reconheceu dois dos agressores e, segundo relatos, um deles ostentava uma arma de fogo na cintura, chegando a realizar ameaças, referente a matar todas as pessoas presentes no local, em caso de acionamento dos policiais.

Após todo ocorrido, a vítima foi encaminhada para o Pronto Atendimento de Ibatiba, onde a mesma recebeu os atendimentos médicos necessários.

A guarnição da Polícia Militar realizou um patrulhamento na região, com intuito de encontrar os suspeitos, contudo, ninguém foi encontrado.