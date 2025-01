Suspeito tenta atropelar policial durante fuga em Ibatiba

Neste sábado (18), durante patrulhamento, policiais militares avistaram duas motocicletas, que estavam transitando pela Avenida Afonso Cláudio, no Centro, em Ibatiba, e efetuando manobras perigosas de malabarismo, segundo a PM, andando em uma roda só.

Após avistarem as motocicletas, os policiais deram ordem de parada, utilizando sinais luminosos e sonoros da viatura, porém, a ordem foi desobedecida e os motociclistas se evadiram do local. Os militares acompanharam os indivíduos, até o momento que foi realizado um cerco na BR-262, na altura da “Oficina do Manaco”.

Chegando próximo ao cerco, o condutor da motocicleta Honda CG 160 diminuiu a velocidade e um dos policiais se posicionou no acostamento. Porém, ao avistar o policial, o mesmo acelerou a motocicleta em direção ao militar, que efetuou um disparo com uma pistola glock G22 .40, em legitima defesa.

O policial foi atingido de “raspão” no braço esquerdo pelo guidom da motocicleta e o motociclista conseguiu fugir mais uma vez, sendo acompanhado novamente pela guarnição, que não conseguiu alcança-lo.