Homem é preso com arma e drogas em Cachoeiro; confira

Nesta quarta-feira (22), por volta das 19h30, policiais militares da Força Tática estavam realizando patrulhamento, quando receberam informações sobre alguns indivíduos, que estavam parados em um veículo Corolla, portando armas de fogo, na rua Júlio Facini, bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Quando chegaram ao local, os policiais avistaram vários indivíduos perto de um Corolla, de cor verde, que se espalharam ao avistar os militares. Mesmo assim, os policiais conseguiram realizar a abordagem, e após uma busca pessoal na mochila de um dos indivíduos, encontraram um revólver calibre .38, municiado com duas munições intactas. Contudo, a arma de fogo era de outro indivíduo, que também estava sendo abordado e assumiu o revólver.

Durante uma busca no veículo, os policiais localizaram sete pedras de crack e seis papelotes de cocaína, também pertencidos ao dono da arma de fogo. Assim, os demais abordados foram liberados. Os materiais apreendidos e o dono do revólver foram conduzidos e entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

