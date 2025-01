PM apreende quantidade absurda de drogas em cidade do ES; confira

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na noite dessa quarta-feira (22), aproximadamente 33 quilos de maconha, uma pistola calibre 22 e um carregador com oito munições, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.

A apreensão aconteceu após denúncias anônimas indicarem a presença de entorpecentes em um veículo.

De acordo com informações dos militares, a equipe recebeu uma denúncia de que um carro estaria no estacionamento de um supermercado em Alvorada, aguardando para receber o material ilícito. Os militares foram ao local indicado, realizaram buscas no veículo e no motorista, mas nada de ilícito foi encontrado.

Entretanto, uma nova denúncia chegou posteriormente afirmando que o responsável por entregar as drogas para o motorista do carro abordado viu a ação da polícia e se evadiu antes de realizar a transação. Segundo relatado na denúncia, o suspeito havia sido visto carregando três bolsas para o terceiro andar de um prédio no bairro Ilha das Flores e saindo logo depois.

Os militares se deslocaram até a residência indicada na denúncia, onde a proprietária do imóvel autorizou a entrada da guarnição para que buscas fossem realizadas. Durante a ação no terceiro andar, a equipe encontrou uma pistola e o carregador com as munições, uma balança de precisão, além de 30 tabletes de maconha, totalizando 30 quilos, sete pedaços da mesma droga, pesando 2,8 quilos no total, 11 buchas e três tiras de maconha.

O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. Nenhum suspeito foi detido.