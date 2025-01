Homem é preso por furtar diversos itens em zona rural de Mimoso do Sul

Nesta quinta-feira (2), a Polícia Civil (PC) cumpriu um mandato de busca e apreensão domiciliar, em desfavor de um homem, suspeito de furtar diversos itens em uma residência na zona rural de Mimoso do Sul.

Chegando a casa do suspeito, localizada na rua Josefina de Resende, na Serra, em Mimoso do Sul, os policiais informaram ao indivíduo sobre o mandado de busca e apreensão. Assim, o homem deixou os policiais entrarem em sua casa. Segundo a PC, no interior do guarda roupa do indivíduo foram encontrados 16 cartuchos intactos de calibre 32. Já em uma busca no terraço da residência, os policiais encontraram uma lixadeira de cor vermelha, que o suspeito confirmou não ter a nota fiscal.

Dentre os outros itens encontrados e apreendidos estão: cinco pratos, seis pratos (porcelana), duas xícaras pequenas (porcelana), dois pirex pequenos (porcelana), nove pratos fundos (porcelana), um bule de chá (porcelana) e cinco xícaras (porcelana).

Além desses itens, segundo o dono do material apreendido, haviam também: duas televisões, uma lavadora de alta pressão, diversas ferramentas, roupa de cama, travesseiro, talheres, rádio, lanterna e outros objetos. Ainda segundo a vítima, o prejuízo total está na faixa de R$ 15 mil.

Assim, os policiais chegaram a conclusão que os itens encontrados na casa do indivíduo, com exceção dos cartuchos, foram furtados na casa da vítima, que havia feito um Boletim de Ocorrência (BO) na época do ocorrido.

A Polícia Civil (PC) mostrou fotos dos itens apreendidos para o homem, que reconheceu e confirmou que os objetos eram sua propriedade. Todos os itens foram apreendidos e o suspeito foi encaminhado para Delegacia de Mimoso do Sul, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.