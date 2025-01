Ação da PM desarticula tráfico de drogas na Região do Caparaó

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos, nesta quinta-feira (2), no município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), os homens foram detidos pela Força Tática do 3º Batalhão. Com eles, os militares encontraram maconha, crack, cocaína, dinheiro, duas armas de fogo e outros materiais usados para a comercialização de drogas.

“Por volta das 21h os policiais militares patrulhavam pela localidade de Areia Branca, zona rural do município de Divino de São Lourenço, quando avistaram dois homens em atitude suspeita em uma residência. Ambos fugiram do local, porém um deles, de 32 anos, foi alcançado e detido. Durante a abordagem e busca pessoal, este se mostrava muito nervoso e resistente à abordagem”, informou a PM.

Um terceiro suspeito, de 47 anos, foi localizado pela pelos policiais. Em depoimento, ele informou que teria ido comprar drogas no local. Durante revista, localizaram em seu bolso sete papelotes de cocaína.

Apreensão

Na residência, os militares encontraram diversos outros materiais ilícitos, sendo: 1 revólver cal. 38; 1 revólver cal .32; 7 munições cal. 32; 1 munição cal.38; 59,85 gramas de crack; 348,21 gramas de maconha; 858,07 gramas de cocaína; R$ 10.832,60 em espécie; 1 balança de precisão; 2 celulares; envelopes zip-lock.

Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia regional de Alegre, onde todo o material foi entregue.