Homem invade hospital de Cachoeiro e agride pacientes e funcionários

Um homem, em surto psicótico, invadiu a recepção do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta terça-feira (7), e agrediu alguns pacientes que estavam no local.

Segundo a Polícia Militar, o homem portava uma faca e estava sob efeito de entorpecentes. Os militares foram acionados e constaram que o indivíduo estava em surto, sendo necessária a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar suporte médico.

Após ser contido, o homem foi encaminhado ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) onde recebeu os devidos cuidados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, as vítimas agredidas foram imediatamente atendidas por médicos e liberadas em seguida.

Confira a nota do HECI:

“O HECI foi vítima de um incidente ocorrido em suas dependências na noite do dia 7, quando um homem surtado invadiu a área interna do hospital, agredindo as pessoas que se encontravam no local e causando danos diversos.

O hospital imediatamente solicitou reforço à equipe de segurança interna e acionou a Polícia Militar de modo a garantir a proteção de todos. O agressor foi contido e encaminhado ao CAPAAC. As pessoas agredidas foram imediatamente assistidas pela equipe médica e liberadas.

O hospital lamenta profundamente o incidente ocorrido, enfatizando que a ocorrência é casual e alheia à vontade de toda a equipe. Também reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos, e lamenta que um episódio como este tenha ocorrido em um ambiente de cuidados”.