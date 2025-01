Homem perde documentos, vai registrar BO e acaba preso em Mimoso

Na tarde desta quinta-feira (23), por volta das 13h20, um homem foi até a Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, para requisitar a confecção de uma ocorrência policial, referente a perda de seus documentos, porém, o indivíduo estava com um mandado de prisão em aberto.

No sistema, constava que o homem tinha um mandado de prisão em aberto, referente ao crime de constrangimento sexual, expedido pela 3ª Vara Criminal de Viana.

Assim, os policiais informaram ao indivíduo sobre o o mandado, e o homem foi apresentado para autoridade policial titular da delegacia em questão, para que as medidas cabíveis fossem tomadas. O indivíduo já está à disposição da Justiça.

