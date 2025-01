Menor de idade esfaqueia homem em Muqui; confira o desfecho

Nesta quarta-feira (22), por volta das 23h40, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um homem no Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, em Muqui, que estava com ferimentos de arma branca.

Chegando ao local, os militares realizaram contato com a vítima, que informou ter sofrido agressões físicas de uma menor de idade. Segundo relatos da vítima, o mesmo estava conversando com a menor, sobre não querer mais se relacionar com a adolescente. Assim, a menor de idade foi até a porta da residência da vítima, começando uma confusão.

Diante disso, o homem saiu de casa para tentar conversar com a adolescente, quando em determinado momento da conversa, a menor apontou uma faca e golpeou a vítima em seu antebraço esquerdo, causando lesão corto-contusa.

Assim, o homem buscou atendimento médico no Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, sendo liberado após os cuidados necessários, para prestar esclarecimentos na delegacia.

Os militares também conseguiram contato com a menor de idade, que estava na porta do hospital com sua tia. A adolescente relatou que agrediu a vítima por conta de muitas coisas que ele teria feito com ela, porém, não quis falar sobre o assunto naquele momento.

A menor foi conduzida para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para esclarecimentos dos fatos e providências cabíveis.

Os militares receberam informações de que a menor de idade chegou ao hospital portando uma arma branca, mas que antes da chegada dos policiais, se desfez do objeto, entregando o mesmo para uma terceira pessoa que estava no local.