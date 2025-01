Homem tenta fugir após ser flagrado transitando na contramão em Iúna

Neste domingo (12), durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) na Avenida Presidente Getúlio Vargas no Centro, em Iúna, próximo a Caixa Econômica Federal, os militares avistaram uma motocicleta transitando pela contramão, próximo ao Posto de Gasolina do Rael.

Leia também: Mulher é presa após jogar cerveja em policiais de Iúna

Ao avistar os policiais, o piloto tentou fugir em alta velocidade, sentido a Caixa Econômica, sendo assim, iniciado uma perseguição. Os policiais deram os sinais sonoros e luminosos para que o condutor parasse, porém o mesmo continuou pilotando em alta velocidade, ignorando as ordens de parada.

Quando tentou descer pela contramão, na rua do banco Sicoob, o condutor freou bruscamente, para não bater de frente com um poste de iluminação pública. A viatura também não conseguiu frear, e acabou colidindo com a traseira da motocicleta.

Os policias ofereceram atendimento médico ao homem, que recusou a oferta. Assim, o condutor foi levado até a sede da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde se recusou a realizar o teste do bafômetro. Todas as medidas administrativas foram tomadas.