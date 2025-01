Mulher é presa após jogar cerveja em policiais de Iúna

Neste domingo (12), por volta das 22h30, policiais militares realizam patrulhamento na Avenida São Vicente de Paulo, no bairro Quilombo, em Iúna, quando se depararam com um princípio de tumultuo, em frente a uma mercearia.

Assim, os policiais desembarcaram da viatura, encontrando uma mulher de 40 anos, visivelmente transtornada e com fortes sinais e embriaguez, segundo a PM. A mulher foi na direção dos policiais, segurando uma lata de cerveja e gritando: “Esse monte de bandido tá querendo me intimidar, meu namorado é policial e eu também sou policial”. Após isso, os policiais tentaram dialogar com a indivídua, para entender o que estava ocorrendo, porém, ela apenas gritava, impossibilitando que a equipe entendesse de fato o que estava acontecendo.

Um funcionário da mercearia onde estava a mulher, foi até a guarnição e explicou que algumas pessoas estavam na porta do estabelecimento, quando a mulher chegou muito alterada, ofendendo a todos que estavam no local, chamando essas pessoas de bandidos e chegando a empurrar outra mulher, que também estava no local. O empurrão teria dado inicio a uma confusão.

Durante a tentativa dos militares em conduzir a mulher e confirma sua identidade, a mesma alegou ser policial penal, mas disse não estar portando arma de fogo, e também, nenhum documento. Após isso, a mulher começou a insultar os policiais, levando o dedo na direção do rosto de um deles e jogando o líquido da lata de cerveja nos militares.

Por conta do desacato, foi dado voz de prisão para a mulher, que gritou que ninguém encostaria um dedo nela e que a polícia de Iúna só defendia bandido. A conduzida falou essas coisas enquanto tentava fugir do local.

Por conta de seu estado de agressividade, a mulher foi levada ao pronto socorro, para receber atendimento médico, antes de ser conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.