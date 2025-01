Ibatiba abre processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; confira

A Prefeitura de Ibatiba, no Caparaó, abriu o Processo Seletivo Público Simplificado para contratações temporárias e formação de cadastro de reserva para o quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação do município.

As vagas ofertadas no Edital nº 001/2025, são para professores, pedagogos, psicólogo, fonoaudiólogo, engenheiro civil, secretário escolar, motoristas e muitos outros. Os vencimentos variam de R$ 1.105,38 até R$ 4.534,80.

As inscrições começaram nesta sexta-feira (17) e vão até a próxima terça-feira (21). Se você está em busca de uma nova colocação no mercado ou conhece alguém que esteja, não perca essa chance. Consulte o edital completo para verificar as vagas disponíveis, os requisitos e os prazos para inscrição.

Acesse o edital clicando AQUI