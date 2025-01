Ibatiba: cadela Mona auxilia Força Tática em apreensão de drogas

Nesta quarta-feira (8), por volta das 21h30, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia, de que um homem de 27 anos estaria realizando tráfico de drogas em sua residência, localizada na rua Cleusa Rodrigues Colombo, no Centro, em Ibatiba.

Durante a vigilância da guarnição, os militares avistaram um indivíduo comprando haxixe no local. Assim, os policiais abordaram o comprador e encontraram com o mesmo duas unidades de haxixe.

Com auxílio da cadela Mona, no interior da residência foram encontrados: 74 unidades de haxixe, 71 unidades de maconha, um papelote de cocaína, um caderno com anotações sobre o tráfico, materiais para embalar as drogas e uma quantia de R$ 2,2 mil.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, para as demais providências.