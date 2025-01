Força Tática apreende 208 pés de maconha em cidade do Espírito Santo

Na tarde de ontem (8), a Força Tática da 13ª Companhia Independente realizou uma apreensão de mais de 200 pés de maconha, no Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha.

A operação foi desencadeada após informações do serviço reservado da unidade sobre uma residência suspeita de ser utilizada como depósito de entorpecentes.

Durante a verificação do local, os policiais notaram um forte odor característico de maconha vindo da residência. Após tentativas frustradas de contato com possíveis ocupantes, a equipe entrou no imóvel e descobriu um laboratório clandestino para cultivo de Cannabis Sativa.

No local, foram apreendidos 208 pés de maconha, além de diversos equipamentos utilizados para o cultivo da planta, incluindo sistemas de iluminação, ventilação e fertilizantes específicos.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

O comandante da 13ª Companhia Independente, major Márcio Antônio Cezar da Cruz, destacou a relevância da ação para o combate ao tráfico de drogas na região: “Esta apreensão reflete o comprometimento da Polícia Militar em atuar de forma incisiva contra o tráfico de drogas e seus desdobramentos. O apoio da comunidade e o trabalho integrado entre as equipes são fundamentais para alcançarmos resultados como este”.