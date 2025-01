Ibitirama: homem tem 32% do corpo queimado e é socorrido pelo Notaer

Um homem de 58 anos, morador do município de Ibitirama, no Caparaó, teve 32% do corpo queimado na tarde desta quinta-feira (3) e foi necessário ser transportado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER).

Segundo informações preliminares, a vítima, que é proprietário de uma oficina, trabalhava com uma máquina de solda no momento que sofreu o acidente.

Após ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital local, a vítima teve que ser transferida de helicóptero para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

A dinâmica do acidente e o atual estado de saúde do homem de 58 anos não foram divulgados.

Imagens: Notaer