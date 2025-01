Traficante que distribuía grandes cargas de drogas no ES é preso

Em 25 de junho de 2024, diligências conjuntas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) e dos agentes de inteligência do Sipom da Polícia Militar (PM), resultaram na prisão de um traficante relevante no cenário criminal capixaba.

Dentre seus crimes, destaca-se a responsabilidade por grandes carregamentos de drogas, incluindo uma apreensão de 1 tonelada de maconha em 26 de maio de 2024. O criminoso, que estava foragido há mais de um ano, possuía mandados de prisão pendentes por tráfico de drogas e duplo homicídio qualificado.

A captura foi realizada nesta quinta-feira (2), sendo possível graças às diligências dos agentes da FICCO/ES e da inteligência do Sipom. A prisão foi executada sem expor a população a riscos, por agentes de inteligência do Sipom e pela guarnição do serviço ordinário da 10ª Companhia Independente da PMES.

FICCO/ES

A FICCO/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.