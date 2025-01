Ibovespa agora: bolsa atinge 127 mil pontos; veja as ações valorizadas

A Ibovespa surpreendeu os investidores e operou em forte alta nesta quinta-feira (30). Por volta das 16h05, o principal índice de ações da B3 subia 2,88%, batendo 127.021,14 pontos.

Com o Ibovespa nas alturas, as ações cíclicas — caso das varejistas e dos negócios que costumam operar mais alavancados, como os dos setores de educação e locação de automóveis — tomaram impulso e lideram a ponta positiva da B3 nesta tarde.

O Magazine Luiza (MGLU3) e liderou o índice nas alturas, com ganhos de 10,47%, seguido por Yduqs (YDUQ3, +8,48%%) e LWSA (LWSA3, +7,21%).

Apenas quatro papeis operam no vermelho hoje: Petz (PETZ3), com queda de 2,01%, Braskem (BRKM5), que recua 1,48%, BB Seguridade (BBSE3), que cai 1,26%, e JBS (JBSS3), com baixa de 0,26%.

Com informações de B3