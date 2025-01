Ibovespa agora: bolsa tem leva queda; confira a movimentação das ações

Após a alta registrada na última quinta-feira (30), a Ibovespa segue no entorno dos 127 mil pontos. Próximo do horário de fechamento, a bolsa oscilava em 126.441,03 pontos.

Internamente, os investidores reagem aos novos dados do mercado de trabalho, com registro de 6,2% de taxa de desemprego. No exterior, os olhos estão voltados para a inflação dos Estados Unidos em dezembro – com alta de 2,6% no ano.

O mercado também acompanha a imposição de tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e México, pelo presidente Donald Trump. As taxas começam a valer a partir de amanhã, 1 de fevereiro.

Entre as maiores altas na bolsa, estão a Totvs (+2,73%), BTG Pactual (+2,37%), e Automob (+ 3,23%). Já entre as quedas, as maiores desvalorizações foram registradas nos papeis de Vibra Energia (-4,22%), IRB (-3,56%) e São Martinho (-3,55%).

Ações mais valorizadas (atualizado às 16:15)

Ações Valor Dia (%) PETR4 50.179 1,28 VALE3 35.267 -1,45 BBAS3 30.749 0,62 B3SA3 30.415 0,36 BRAV3 30.323 0,81 Dados: B3

Dólar hoje

Seguindo a série de quedas registrada nos últimos dias de janeiro, o dólar estava cotado em R$ 5,83 próximo do horário de fechamento.

Trata-se de uma expressiva retração em comparação aos meses de novembro e dezembro de 2024, quando a moeda norte-americana alcançou R$ 6,20.